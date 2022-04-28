Россияне вывезли из Запорожской области более 60 тонн пшеницы

Российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменце-Днепровской Запорожской области и похитили 61 тонну пшеницы. Об этом сообщила прокуратура Запорожской области.



По данным следствия, 26 апреля российские военные, угрожая оружием, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская. Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте ГАЗ-53, который они также отобрали.



Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.



Ранее на сайте законодательного собрания Красноярского края РФ появилось сообщение, что местные депутаты приняли решение пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет ввоза зерна с территории Херсонской области Украины, которую частично взяли под контроль оккупационные войска РФ.



Позже эта новость исчезла с сайта собрания. Российские чиновники заявили, что это фейк.