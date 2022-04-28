Верещук: Есть надежда на эвакуацию людей из Мариуполя

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что после встречи президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем появилась надежда на эвакуацию гражданский лиц с «Азовстали» в Мариуполе.

«Президент Зеленский сегодня встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с Азовстали. Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», – написала Верещук в Telegram.



В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщил, что президент РФ Владимир Путин «в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета красного креста эвакуации гражданских с "Азовстали"».



«Сегодня у нас с господином Зеленским была возможность обсудить этот вопрос. Пока мы с вами говорим, продолжаются интенсивные дискуссии по превращению этого предложения в реальность», – сказал Гутерреш.



Генсек подчеркнул необходимость создания спасительного маршрута для мирного населения из Мариуполя.



«Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и поставок. Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге. Мариуполь - это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи, много людей пожилого возраста, больных и людей с ограниченной мобильностью. Им нужен спасительный маршрут, чтобы оставить этот ад», – отметил он.



Ранее российские войска разбомбили военный полевой госпиталь на территории комбината «Азовсталь».

26 апреля в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша.



На этой встрече Гутерриш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей о том, чтобы представители Красного креста приняли участие в эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, нет.