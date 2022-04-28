Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Верещук: Есть надежда на эвакуацию людей из Мариуполя

28 апреля 2022, 21:00

Верещук: Есть надежда на эвакуацию людей из Мариуполя

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что после встречи президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем появилась надежда на эвакуацию гражданский лиц с «Азовстали» в Мариуполе.

«Президент Зеленский сегодня встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с Азовстали. Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», – написала Верещук в Telegram.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщил, что президент РФ Владимир Путин «в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета красного креста эвакуации гражданских с "Азовстали"».

«Сегодня у нас с господином Зеленским была возможность обсудить этот вопрос. Пока мы с вами говорим, продолжаются интенсивные дискуссии по превращению этого предложения в реальность», – сказал Гутерреш.

Генсек подчеркнул необходимость создания спасительного маршрута для мирного населения из Мариуполя.

«Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и поставок. Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге. Мариуполь - это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи, много людей пожилого возраста, больных и людей с ограниченной мобильностью. Им нужен спасительный маршрут, чтобы оставить этот ад», – отметил он.

Ранее российские войска разбомбили военный полевой госпиталь на территории комбината «Азовсталь».

Читайте также:

По примеру Дюнкерка: Защитники Мариуполя просят об эвакуации по процедуре «extraction»

26 апреля в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша.

На этой встрече Гутерриш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей о том, чтобы представители Красного креста приняли участие в эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, нет. 

Еще по теме

Прочее
Эвакуация Война
Места
Мариуполь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:35
В оккупированной Макеевке обстреляна автостанция
15:31
«ДНР» отказалась от парада в Донецке на 9 мая
15:06
Жители Донецка не могут попасть на кладбища из-за мин
13:04
В Донецке под удар попали два рынка. Есть жертвы
12:28
«ДНР» признала плохое обеспечение мобилизованных: Нужно добыть в бою
07:56
Новость о краже зерна из Украины появилась на сайте парламента российского региона
23:35
Кремль поменял куратора «Л-ДНР». Удары по Краматорску и Славянску. Дайджест НД ►
19:54
«ЛНР» начала проводить «таможенный контроль» в захваченных пунктах пропуска на границе с Россией
17:32
Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка
16:42
Жителей Горловки переводят на почасовой график подачи воды
16:27
В Донецке загорелся военный грузовик с боеприпасами
14:23
«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
07:02
ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный
22:57
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
все новости
22:15
Зеленский прокомментировал сообщения о «референдуме» на оккупированных территориях Донбасса
22:05
Ракетный удар по Киеву: Попадание в жилой дом, есть пострадавшие
22:00
США обсуждают ленд-лиз для Украины
21:46
Город Киевской области попал под ракетный обстрел
21:35
СМИ: Американская разведка рассказала о деталях российского наступления на Донбассе
21:00
Верещук: Есть надежда на эвакуацию людей из Мариуполя
20:41
По Киеву нанесен ракетный удар
20:35
В оккупированной Макеевке обстреляна автостанция
18:51
Россияне вывезли из Запорожской области более 60 тонн пшеницы
18:02
Еще 45 украинцев вернулись домой из российского плена
17:28
СМИ: Глава Генштаба РФ приехал в Изюм руководить войсками
17:26
В Россию вывезено более 30 тысяч жителей Мариуполя – глава Донецкой обладминистрации
16:26
Заместительницу «мэра» Мариуполя заочно уведомили о подозрении в госизмене
15:47
Российские войска разбомбили полевой госпиталь на территории комбината «Азовсталь»
15:31
«ДНР» отказалась от парада в Донецке на 9 мая
все новости
ВИДЕО
Кремль поменял куратора «Л-ДНР». Удары по Краматорску и Славянску. Дайджест НД ►
27 апреля, 23:35
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
26 апреля, 22:57
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
25 апреля, 23:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция