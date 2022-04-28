СМИ: Американская разведка рассказала о деталях российского наступления на Донбассе

Американская разведка утверждает, что россияне перебросили часть подразделений из Мариуполя на запорожское направление. Это происходит несмотря на то, что российские войска так и не захватили город полностью и продолжают его обстреливать. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в чиновничьих кругах США.



Американский чиновник сообщил, что захват территорий россиян происходит медленно из-за проблем с логистикой. На протяжении суток россияне не могут продвинуться вглубь более, чем несколько километров, потому что они боятся отойти слишком далеко от своих линий снабжения и коммуникаций.



Разведка США якобы подтвердила, что за неделю россияне увеличили количество действующих в Украине батальонно-тактических групп с 85 до 92.



Кроме того, собеседник журналистов рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля Россия запустила по территории Украины более 1900 ракет.