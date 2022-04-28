Город Киевской области попал под ракетный обстрел

По городу Фастов (Киевская область) вечером 28 апреля ударили три российские крылатые ракеты. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



В свою очередь глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подтвердил, что по территории Фастовской громады противник нанес ракетный удар.



«Внимание! По территории Фастовской громады российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в укритиях во время воздушной тревоги», – написал Павлюк в Telegram-канале.

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