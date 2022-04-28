Зеленский прокомментировал сообщения о «референдуме» на оккупированных территориях Донбасса

Возможное проведение так называемого референдума о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России ничего не даст. Это лишь усложнит переговоры Украины и России, сказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.



«Таких псевдоферендумов может быть много. Украина все равно не будет их признавать. Главное, что вместе с Украиной и весь цивилизованный мир их не будет признавать. Это ничего не даст, кроме еще одной усложненности любых переговоров», – сказал президент.



Ранее информация о возможном проведении такого «референдума» появилась в медиа.



«Если мы хотим все это усложнять уже для всей Европы и мира, можно продолжать играться в эти референдумы, которые никакого результата не дадут – ни текущего, ни исторического», – подчеркнул Зеленский.