США открыли ленд-лиз для Украины

Палата представителей США 28 апреля приняла закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Ленд-лиз для Украины окончательно открыт. Закон проголосован. Спасибо нашим союзникам», – написал Ермак в Telegram-канале.



В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для «защиты гражданского населения от российского военного вторжения» и для других целей.



Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден.



«После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции. Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий», – написал Ермак.