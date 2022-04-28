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США открыли ленд-лиз для Украины

28 апреля 2022, 23:42

США открыли ленд-лиз для Украины

Палата представителей США 28 апреля приняла закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Ленд-лиз для Украины окончательно открыт. Закон проголосован. Спасибо нашим союзникам», – написал Ермак в Telegram-канале.

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для «защиты гражданского населения от российского военного вторжения» и для других целей.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден.

«После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции. Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий», – написал Ермак.

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