Россияне обстреливали позиции вдоль всей линии столкновения на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Россияне производили обстрелы из артиллерии, минометов и реактивных системам залпового огня вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки украинских войск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что российские оккупанты продолжают блокировку украинских подразделений в Мариуполе, в районе завода «Азовсталь».



На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, россияне грабят крестьян. Так, например, в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.



На Слобожанском направлении россияне продолжают сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.



На изюмском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.



На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы с Украиной.



На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.



За предыдущие сутки украинские защитники поразили 15 воздушных целей: один самолет, 5 крылатых ракет и 9 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.



Украинские войска ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 6 танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.