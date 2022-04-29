«Укрзализныця» назначила 5 эвакуационных рейсов, в том числе один – с Донбасса

«Укрзализныця» дополнительно назначила 5 эвакуационных рейсов на пятницу, 29 апреля. Национальный железнодорожный перевозчик опубликовал график отправления поездов на своем сайте.



Эвакуационные поезда на 29 апреля:



11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.



Отмечается, что время отправления и прибытия поездов может изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.