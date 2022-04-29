ОБСЕ объявила о закрытии Специальной мониторинговой миссии в Украине. РФ заблокировала ее работу

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе объявили о завершении Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ ОБСЕ). Перед этим Россия заблокировала продолжение работы миссии. Об этом говорится в заявлении организации.



«Это нелегкое решение принято. Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения обновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставляла нам другого выбора, кроме как закрыть миссию», — сказал действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау.



По его словам, миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и ослаблению последствий войны для мирных жителей.



Рау заверил, что ОБСЕ будет стремиться продолжить свою деятельность в Украине. Он добавил, что председательствующая в организации Польша продолжит сотрудничать с государствами-участниками «для изучения альтернатив будущей роли ОБСЕ в Украине».



«ОБСЕ немедленно приступит к оперативным, административным и финансовым шагам для максимально ответственного и экономически эффективного закрытия миссии, безопасность членов миссии по всей Украине будет оставаться приоритетом», — заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.



Комментируя задержание представителей СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украине части Донбасса, Шмид подчеркнула: «Мы продолжаем делать все возможное днем и ночью, чтобы поддерживать наших украинских коллег, и продолжаем оказывать давление по всем доступным каналам, чтобы положить конец задержаниям, запугиванию и дезинформации, которые так опасны для членов нашей национальной миссии».

Специальная мониторинговая миссия была создана в марте 2014 года по запросу украинского правительства и решению всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Наблюдатели СММ работали без оружия, отчитываясь о безопасности и гуманитарной ситуации на основе собственных наблюдений, содействовали другим организациям в доставке помощи и так далее. Основным местом работы СММ были Донецкая и Луганская области по обе стороны линии соприкосновения. В 2021 году группы мониторинга осуществили почти 18 тысяч патрулирований и обеспечили примерно 400 «окон тишины», что позволило ремонтировать и удерживать критические объекты гражданской инфраструктуры на востоке Украины.



СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия. В начале марта была завершена эвакуация всех международных членов миссии из Украины. Украинские сотрудники СММ ОБСЕ остались заниматься управлением помещениями и имуществом миссии.



В начале марта под российские обстрелы попал офис ОБСЕ в Мариуполе. В апреле стало известно, что на оккупированных территориях Донбасса захватили работников СММ ОБСЕ из числа местных жителей.



31 марта 2022 года Россия заблокировала продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.