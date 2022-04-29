Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ объявила о закрытии Специальной мониторинговой миссии в Украине. РФ заблокировала ее работу

29 апреля 2022, 07:59

ОБСЕ объявила о закрытии Специальной мониторинговой миссии в Украине. РФ заблокировала ее работу

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе объявили о завершении Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ ОБСЕ). Перед этим Россия заблокировала продолжение работы миссии. Об этом говорится в заявлении организации.

«Это нелегкое решение принято. Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения обновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставляла нам другого выбора, кроме как закрыть миссию», — сказал действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау.

По его словам, миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и ослаблению последствий войны для мирных жителей.

Рау заверил, что ОБСЕ будет стремиться продолжить свою деятельность в Украине. Он добавил, что председательствующая в организации Польша продолжит сотрудничать с государствами-участниками «для изучения альтернатив будущей роли ОБСЕ в Украине».

«ОБСЕ немедленно приступит к оперативным, административным и финансовым шагам для максимально ответственного и экономически эффективного закрытия миссии, безопасность членов миссии по всей Украине будет оставаться приоритетом», — заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

Комментируя задержание представителей СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украине части Донбасса, Шмид подчеркнула: «Мы продолжаем делать все возможное днем и ночью, чтобы поддерживать наших украинских коллег, и продолжаем оказывать давление по всем доступным каналам, чтобы положить конец задержаниям, запугиванию и дезинформации, которые так опасны для членов нашей национальной миссии».

Специальная мониторинговая миссия была создана в марте 2014 года по запросу украинского правительства и решению всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Наблюдатели СММ работали без оружия, отчитываясь о безопасности и гуманитарной ситуации на основе собственных наблюдений, содействовали другим организациям в доставке помощи и так далее. Основным местом работы СММ были Донецкая и Луганская области по обе стороны линии соприкосновения. В 2021 году группы мониторинга осуществили почти 18 тысяч патрулирований и обеспечили примерно 400 «окон тишины», что позволило ремонтировать и удерживать критические объекты гражданской инфраструктуры на востоке Украины.

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия. В начале марта была завершена эвакуация всех международных членов миссии из Украины. Украинские сотрудники СММ ОБСЕ остались заниматься управлением помещениями и имуществом миссии.

В начале марта под российские обстрелы попал офис ОБСЕ в Мариуполе. В апреле стало известно, что на оккупированных территориях Донбасса захватили работников СММ ОБСЕ из числа местных жителей.

31 марта 2022 года Россия заблокировала продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. 

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Прочее
Война Россия-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:24
Нефтебаза горит в Донецке
00:11
Начальник Генштаба РФ прибыл в Изюм. Обстрелы Луганщины и Донецка. Дайджест НД ►
20:35
В оккупированной Макеевке обстреляна автостанция
15:31
«ДНР» отказалась от парада в Донецке на 9 мая
15:06
Жители Донецка не могут попасть на кладбища из-за мин
13:04
В Донецке под удар попали два рынка. Есть жертвы
12:28
«ДНР» признала плохое обеспечение мобилизованных: Нужно добыть в бою
07:56
Новость о краже зерна из Украины появилась на сайте парламента российского региона
23:35
Кремль поменял куратора «Л-ДНР». Удары по Краматорску и Славянску. Дайджест НД ►
19:54
«ЛНР» начала проводить «таможенный контроль» в захваченных пунктах пропуска на границе с Россией
17:32
Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка
16:42
Жителей Горловки переводят на почасовой график подачи воды
16:27
В Донецке загорелся военный грузовик с боеприпасами
14:23
«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
все новости
08:42
Россия понесла значительные потери при ограниченном продвижении на Донбассе – разведка Британии
08:32
Войска РФ 10 раз обстреляли города Луганщины, идут бои за Орехово
08:24
Нефтебаза горит в Донецке
08:01
«Укрзализныця» назначила 5 эвакуационных рейсов, в том числе один – с Донбасса
07:59
ОБСЕ объявила о закрытии Специальной мониторинговой миссии в Украине. РФ заблокировала ее работу
07:47
Россияне обстреливали позиции вдоль всей линии столкновения на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ
00:11
Начальник Генштаба РФ прибыл в Изюм. Обстрелы Луганщины и Донецка. Дайджест НД ►
23:42
США открыли ленд-лиз для Украины
22:15
Зеленский прокомментировал сообщения о «референдуме» на оккупированных территориях Донбасса
22:05
Ракетный удар по Киеву: Попадание в жилой дом, есть пострадавшие
22:00
США обсуждают ленд-лиз для Украины
21:46
Город Киевской области попал под ракетный обстрел
21:35
СМИ: Американская разведка рассказала о деталях российского наступления на Донбассе
21:00
Верещук: Есть надежда на эвакуацию людей из Мариуполя
20:41
По Киеву нанесен ракетный удар
все новости
ВИДЕО
Начальник Генштаба РФ прибыл в Изюм. Обстрелы Луганщины и Донецка. Дайджест НД ►
29 апреля, 00:11
Кремль поменял куратора «Л-ДНР». Удары по Краматорску и Славянску. Дайджест НД ►
27 апреля, 23:35
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
26 апреля, 22:57

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция