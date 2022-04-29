Войска РФ 10 раз обстреляли города Луганщины, идут бои за Орехово

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: ОВА

Российские силы за сутки 10 раз открывали огонь по городам в Луганской области, более всего по Лисичанску, идут бои за Орехово.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Россияне 10 раз обстреливали города области, идут бои за Орехово. Под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Привольное, Попасная. Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской общине громко почти непрерывно», — рассказал он.



По словам Гайдая, в каждом из этих городов есть повреждения домов и хозяйственных построек. «Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь — укрощать огонь приходилось несколько часов», — добавил он.



Глава ОВА подчеркнул, что противник неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. «Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру — там уже невозможно восстановить воду, свет и газ», — написал он.



Гайдай добавил, что на фронте украинские военные отбили девять атак — уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитная установка, сбит самолет, крылатая ракета и 5 беспилотных летательных аппаратов.