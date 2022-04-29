Россия начала вывод войск из Мариуполя – Пентагон

Российские оккупанты начали выводить некоторые свои воинские части из Мариуполя. Об этом сообщается на сайте Пентагона.



По данным оборонного ведомства США, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад.



Отмечается, что бои за город продолжаются. Чиновник оборонного ведомства сообщил на брифинге, что российские военные полностью не контролируют Мариуполь и именно поэтому оккупанты продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары.



Как отметил чиновник, если бы город был полностью взят, его не продолжали бы бомбить.

