Российские оккупационные силы в Мариуполе проводт финансовые операции, при помощи которых забирают у жителей половину денег, а также собирают их персональные данные. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.



Она отметила, что в заблокированном городе открылись банкоматы, которые работают под контролем оккупантов. Известно, что один из таких банкоматов открылся в помещении бывшего супермаркета в Левобережном районе города



По словам Денисовой, мариупольцы могут обменять безналичные деньги на наличные у мошенников по курсу, который составляет 2 к 1. «То есть оккупанты забирают у людей половину от суммы», — подчеркнула омбудсмен.



«В помещении Центрального отделения полиции оккупанты под видом "пенсионного фонда и социальных служб" начали активный сбор данных мариупольцев. Во время "регистрации" оккупанты выманивают данные не только о лице и его имуществе, но и родственниках», — сообщила Денисова.



По ее словам, существует угроза, что эти данные могут использоваться оккупантами для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогательство денег с близких, которые уехали или живут за пределами Мариуполя.