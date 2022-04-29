Потери российских войск в Украине достигли 23 тысяч человек

Двадцать три тысячи российских военнослужащих ликвидированы в Украине за время полномасштабной военной агрессии, начавшейся 24 февраля. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российских войск ориентировочно составили:
- личного состава – около 23000 (+200 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 986 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 73 (+1) ед,
- самолетов – 189 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
- кораблей /катеров - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).
- специальной техники – 31 (+0).
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери сил РФ за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
О потерях в рядах ВСУ Генштаб не сообщает. По утверждениям представителей украинских властей, они значительно ниже российских.