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Потери российских войск в Украине достигли 23 тысяч человек

29 апреля 2022, 10:43

Потери российских войск в Украине достигли 23 тысяч человек

Двадцать три тысячи российских военнослужащих ликвидированы в Украине за время полномасштабной военной агрессии, начавшейся 24 февраля. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российских войск ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23000 (+200 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 986 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 73 (+1) ед,
  • самолетов – 189 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
  • кораблей /катеров - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).
  • специальной техники – 31 (+0).
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери сил РФ за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

О потерях в рядах ВСУ Генштаб не сообщает. По утверждениям представителей украинских властей, они значительно ниже российских.

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