СМИ узнали о планах России создать «Южную Русь» в Украине

Кремль рассматривает сценарий организации квазигосударства под названием «Южная Русь» на украинских территориях, захваченных российской армией. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» на «Радио Свобода».



Планы по созданию нового государства изложены в документе «Манифест Южнорусского Народного Собора», который оказался в распоряжении журналистов. Утверждается, что к разработке документа причастны люди из руководства партии «Единая Россия».



Так называемый «манифест» начинается с объяснения, что государство Украина после свержения «законно избранного президента» в 2014 году «утратило легитимность в границах УССР», и «в ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины» некий Южнорусский Народный Собор объявляет о решении взять власть в свои руки и учредить «новое государство Южная Русь» как наследницу «Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским», наследницу Запорожской Сечи, наследницей «Новороссии, созданной Екатериной Великой», а заодно правопреемницей УССР.



В тексте русский назван языком, а украинский — наречьем. Манифест объявляет о планах «всенародного референдума».



«Схемы» проанализироввали метаданные документа и смогли установить вероятного автора — Романова Романа Николаевича — и дату его создания — 16 апреля. Компьютер, на котором «манифест» был создан, принадлежит парти власти «Единая Россия». Роман Романов является заместителем председателя Центрального исполнительного комитета «Единой России». По словам источников «Схем», «манифест» был передан главе исполкома «ЕР» Андрею Турчаку, затем Дмитрию Грызлову, помощнику российского бизнесмена Константина Малофеева. Отец Дмитрия Борис Грызлов — российский политический деятель, который долгое время был главой делегации РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.



Отметим, что Турчак и Малафеев играют активную роль в кураторстве Россией группировок «ДНР» и «ЛНР».

В последнее время СМИ со ссылкой на источники, а также представители украинской власти говорили о подготовке «референдума» в Херсонской области для провозглашения «Херсонской народной республики». Ряд российских чиновников также говорил о возможности ее присоединения к аннексированному Крыму в рамках России. В оккупационной администрации Херсонской области в четверг заявили, что в данный момент «референдум» не готовится.