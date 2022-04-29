Минобороны России утверждает, что вчера ударом ракет в Киеве были «уничтожены производственные корпуса» оборонного предприятия «Артем».



«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования военно-космические силы РФ уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.



При этом о попадании в жилой дом, который находится рядом с «Артемом», в сообщении российского ведомства нет ни слова.



По наблюдениям «Новостей Донбасса», о попадании в жилой дом в Киеве также умалчивают в новостных выпусках и политических ток-шоу на российский госканалах, которые транслируются сегодня утром.



Сегодня спасатели обнаружили тело погибшей в результате попадания в этот жилой дом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Погибшей оказалась журналистка «Радио Свобода».



Также киевская администрация сообщает о 10 пострадавших в результате вчерашнего удара, четверо из которых — госпитализированы.