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Минобороны РФ заявило об уничтожении корпусов оборонного предприятия в Киеве. О попадании в жилой дом — ни слова

29 апреля 2022, 11:37

Минобороны РФ заявило об уничтожении корпусов оборонного предприятия в Киеве. О попадании в жилой дом — ни слова

Минобороны России утверждает, что вчера ударом ракет в Киеве были «уничтожены производственные корпуса» оборонного предприятия «Артем».

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования военно-космические силы РФ уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

При этом о попадании в жилой дом, который находится рядом с «Артемом», в сообщении российского ведомства нет ни слова.

По наблюдениям «Новостей Донбасса», о попадании в жилой дом в Киеве также умалчивают в новостных выпусках и политических ток-шоу на российский госканалах, которые транслируются сегодня утром.

Сегодня спасатели обнаружили тело погибшей в результате попадания в этот жилой дом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Погибшей оказалась журналистка «Радио Свобода».

Также киевская администрация сообщает о 10 пострадавших в результате вчерашнего удара, четверо из которых — госпитализированы.

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