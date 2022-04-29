«ДНР» заявила о 93 погибших жителях за время полномасштабной войны

По меньшей мере 93 мирных жителя на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли в результате боевых действий со второй половины февраля. Об этом сообщило так называемое «представительство» «ДНР» в СЦКК.



Отмечается, что в числе этих погибших двое детей.



Ранения различной степени тяжести получили 416 мирных жителей, в том числе 35 детей.

Также сообщается о повреждении 2795 жилых домостроений и 617 объектов гражданской инфраструктуры.



Отдельно в «ДНР» сообщают о жертвах на новозахваченных территориях Донецкой области. Согласно этой статистке, там пострадали 1282 человека, в том числе 67 детей. Сколько человек погибли — не уточняется.

Согласно статистике областной военной администрации, на подконтрольной Украине части Донецкой области с 24 февраля погибли по меньшей мере 278 жителей, а 872 — ранены. При этом у властей нет данных о всех жертвах в Мариуполе и Волновахе.