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СБУ задержала российских военных: Принимали участие в попытке захвата Южноукраинской АЭС

29 апреля 2022, 15:12

СБУ задержала российских военных: Принимали участие в попытке захвата Южноукраинской АЭС

Сотрудники СБУ задержали трех российских военных в Вознесенском районе Николаевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В ходе следствия установлено, что задержанные российские военные входили в состав вражеской группировки, которая участвовала в попытке захвата Южноукраинской АЭС. Оккупанты входили в состав минометных расчетов и принимали участие в обстрелах украинских городов, в том числе домов мирных жителей», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудниками СБУ возле Николаева был обнаружен тайник с противотанковым вооружением.

«Тайник оборудовали российские диверсанты, которые планировали теракты в городе», - отметили в спецслужбе.

При осмотре тайника изъят противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы российского производства.

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