СБУ задержала российских военных: Принимали участие в попытке захвата Южноукраинской АЭС

Сотрудники СБУ задержали трех российских военных в Вознесенском районе Николаевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«В ходе следствия установлено, что задержанные российские военные входили в состав вражеской группировки, которая участвовала в попытке захвата Южноукраинской АЭС. Оккупанты входили в состав минометных расчетов и принимали участие в обстрелах украинских городов, в том числе домов мирных жителей», - рассказали в ведомстве.



Кроме того, сотрудниками СБУ возле Николаева был обнаружен тайник с противотанковым вооружением.



«Тайник оборудовали российские диверсанты, которые планировали теракты в городе», - отметили в спецслужбе.



При осмотре тайника изъят противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы российского производства.