В Одессе на 2 мая ввели длительный комендантский час

В Одессе введут длительный комендантский час с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая.



Соответсвующее распоряжение подписал глава областной военной администрации Максим Марченко, передает мэрия.



В этот период будет запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.



На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 5:00.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли около 50 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.



Правоохранители открыли около десятка уголовных производств, наиболее резонансное — дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.