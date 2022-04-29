Четырем полицейским Луганщины объявили подозрение в госизмене

В Луганской области четыре сотрудника полиции перешли на сторону оккупантов. Им объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Отмечается, что во время временной оккупации четверо полицейских прошли собеседование с представителями «милиции ЛНР». Они добровольно перешли на сторону агрессора и заняли пост в незаконных «структурах».



По фактам государственной измены были открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Коллаборантам было объявлено подозрение.