Горсовет: Оккупанты вывезли из больниц Мариуполя в Россию аппараты ИВЛ

Российские захватчики вывезли из Мариуполя в Россию часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов. Об этом со ссылкой на оставшихся в городе местных жителей сообщил Мариупольский горсовет.



«Вероятно, что эпидемия ковида в России, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ. Только в мариупольских больницах было 60 аппаратов вентиляции легких», – отметили в горсовете.



Мэр города Вадим Бойченко подчеркнул, что обворование уцелевшего является мародерством и военным преступлением.