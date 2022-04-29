В Мариуполе оккупанты выдают новорожденным свидетельства о рождении «ДНР»

Российские оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении образца непризнанного псевдогосударственного образования «ДНР». Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в телеграм.



«23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины. Фактически выдачей этой "бумажки" ребенка лишили любого гражданства», — написала омбудсвумен.



Она подчеркнула, что такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающую право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.



«Призываю граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и украинского гражданства», — написала Денисова.



Также она отметила, что обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, чтобы учесть эти факты нарушений Россией прав ребенка в Украине.