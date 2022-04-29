Генштаб: Оккупанты наводят дополнительные понтонные мосты через Северский Донец

На Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00.



«Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец», - информируют в Генштабе.



Так, по данным ведомства, на Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.



Основные усилия российская армия сосредотачивает на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины, говорится в сводке.