Командир морпехов на «Азовстали» в Мариуполе обратился к Эрдогану

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский в эфире Habertürk TV обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру «экстракшн». Об этом сообщает «Украинская правда».



«Сейчас я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь», - сказал он.



Волынский сообщил, что сейчас на комбинате находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени. Также там есть и гражданские лица, сотни гражданских и десятки детей. Самому младшему 4 месяца.



Он добавил, что ситуация на «Азовстали» очень сложная: боевые действия не прекращаются.