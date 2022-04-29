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В этом году государство предоставит переселенцам более 53 тысяч квартир

29 апреля 2022, 20:58

В этом году государство предоставит переселенцам более 53 тысяч квартир

В течение года государство планирует предоставить более 53 тысяч квартир для переселенцев. Этой программой будут охвачены 186 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью», — отметил он.

Тимошенко уточнил, что все квартиры будут в государственной собственности. После возвращения людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться тем, кто годами стоял в очереди на жилье.

Он добавил, что в Офисе президента продолжают получать от регионов детальные данные о потребностях громад, которые войдут в базу данных, собираемую для разработки плана. восстановления и модернизации страны.

«После их консолидации, ориентировочно до 5 мая, мы сможем перейти к разработке концепции обновления и модернизации», — подчеркнул замглавы Офиса президента.

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