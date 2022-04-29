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У них методичка по убийствам: Зеленский заявил о риске срыва переговоров с РФ

29 апреля 2022, 22:15

У них методичка по убийствам: Зеленский заявил о риске срыва переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией находятся под угрозой, поскольку захватчики продолжают убивать украинцев и совершать преступления на оккупированных территориях. Об этом он сказал в интервью польским СМИ.

Он подчеркнул, что в России принимает решения только один человек — Владимир Путин, и только прямые переговоры и прямые договоренности с ним о чем-то будут выполняться.

«Это мое понимание этого процесса. Но риски, что они полностью закроются — любые разговоры, — они очень высокие. Именно из-за тех последствий, которые РФ оставляет после себя, где бы они ни были», — заявил Зеленский.

По словам президента, оккупанты творят одинаковые зверства на разных территориях, куда они заходят.

«Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они абсолютно одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия», — добавил Зеленский.

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