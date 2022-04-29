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Зеленский: Донбасс будет жить, если выстоит Украина

29 апреля 2022, 22:52

Зеленский: Донбасс будет жить, если выстоит Украина

Если Российской Федерации удастся реализовать свои планы, она может сравнять Донбасс с землей, как это уже произошло с Мариуполем. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 29 апреля.

«Оборона нашей земли, защита наших людей — это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и громад Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины. В этой войне решается абсолютно все. Только если Украина выстоит — они будут жить. Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них еще хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс, как они это уже сделали с Мариуполем», — заявил президент.

Как отметил Зеленский, оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, обвиняя в этом местных жителей и защитников города. По его словам, даже нацисты не были столь циничными, как российские захватчики.

«Просто российский концлагерь посреди руин и порядки в оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока что контролируют, не существенно отличается от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы. Но российским военным удается быть даже циничнее нацистов. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что это мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали», — отметил президент.

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