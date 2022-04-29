В Донецке горела нефтебаза, а миссия ОБСЕ уходит из Украины. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Мариуполе местным жителям выдают «памятки» как жить в изоляции «ДНР».
- Фосфорными снарядами россияне бомбят Донбасс.
- Прорыв со стороны Изюма оккупантам не удается.
- В сети появилось видео как оккупанты РФ штурмуют комбинат «Азовсталь». Тем временем Пентагон сообщает, что РФ выводит часть войск из Мариуполя.
- В Донецке два крупных пожара в Кировском районе. Горит нефтебаза и частный дом.
- ОБСЕ завершает миссию в Украине из-за саботажа России.