Используют как заложников: Россия пыталась обменять гражданских лиц на военнопленных

Россия пыталась обменять украинских гражданских лиц на российских военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает ВВС.



Она отметила, что Россия насильственно депортировала большое количество гражданских лиц через границу после вторжения в страну в феврале. Их использовали в качестве заложников.



«Поэтому они захватили всех этих заложников — мирных жителей, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать. Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова», — сказала Верещук.



По ее словам, Россия тоже затягивала с отправкой гражданских женщин.



«Теперь мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке. Вот так мы пытаемся хоть как-то спасти наших женщин и мирных жителей», — сказала вице-премьер.



Она добавила, что пленных в России пытают и калечат.



«В этом обмене были люди с тяжелыми травмами — ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы. Были явные следы пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасны», — отметила Верещук.

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