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Россия отстает от своего графика наступления на Донбассе — Пентагон

30 апреля 2022, 08:55

Россия отстает от своего графика наступления на Донбассе — Пентагон

Военная кампания России на востоке Украины продвигается медленнее, чем это было запланировано Кремлем. Об этом заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, передает DW.

«Мы считаем и оцениваем, что они (российская армия. — Ред.) отстают от графика того, чего они пытаются достичь на Донбассе», — сказал он.

По его словам, Москва планировала, что ее войска сейчас должны были продвинуться гораздо дальше на пути к окружению группировки Вооруженных Сил Украины на востоке страны, однако армия РФ столкнулась с жестким сопротивлением.

В то же время, как заявил представитель Пентагона, действия россиян свидетельствуют, что оккупанты «продолжают создавать условия для постепенного, масштабного и длительного наступления». Россияне сначала наносят авиа- и артиллерийские удары по позициям украинских защитников, и только после этого пытаются развить свое наступление.

Однако, отмечает представитель Пентагона, эти удары не настолько успешны, как надеется российское командование, что в итоге приводит лишь к ограниченным продвижениям на земле.

К тому же в Пентагоне считают, что россияне сейчас действуют осторожнее и стараются не отходить слишком далеко от их линий снабжения, чтобы «не совершать те же ошибки, которые они совершили в Киеве».

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