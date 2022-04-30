Россия отстает от своего графика наступления на Донбассе — Пентагон

Военная кампания России на востоке Украины продвигается медленнее, чем это было запланировано Кремлем. Об этом заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, передает DW.



«Мы считаем и оцениваем, что они (российская армия. — Ред.) отстают от графика того, чего они пытаются достичь на Донбассе», — сказал он.



По его словам, Москва планировала, что ее войска сейчас должны были продвинуться гораздо дальше на пути к окружению группировки Вооруженных Сил Украины на востоке страны, однако армия РФ столкнулась с жестким сопротивлением.



В то же время, как заявил представитель Пентагона, действия россиян свидетельствуют, что оккупанты «продолжают создавать условия для постепенного, масштабного и длительного наступления». Россияне сначала наносят авиа- и артиллерийские удары по позициям украинских защитников, и только после этого пытаются развить свое наступление.



Однако, отмечает представитель Пентагона, эти удары не настолько успешны, как надеется российское командование, что в итоге приводит лишь к ограниченным продвижениям на земле.



К тому же в Пентагоне считают, что россияне сейчас действуют осторожнее и стараются не отходить слишком далеко от их линий снабжения, чтобы «не совершать те же ошибки, которые они совершили в Киеве».