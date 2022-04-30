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Одесса получила новые комплексы ПВО

30 апреля 2022, 08:56

Одесса получила новые комплексы ПВО

Одесса получила новые комплексы противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Наши силы ПВО получили новые комплексы борьбы с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим», – заявил он.

По его словам, ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

Братчук также отметил, что противник продолжает угрожать региону ракетными ударами из акватории Черного моря. Сейчас там идет перегруппировка его сил. Россияне пытаются активизировать воздушную разведку.

Кроме того, спикер отметил, что Одесса готовится к «затяжному» комендантскому часу, который будет действовать с вечера 1 мая до утра 3 мая.

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