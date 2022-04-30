Оккупанты обстреляли два села на Днепропетровщине

К утру 30 апреля российские захватчики обстреляли территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграм.



«Враг обстрелял окрестности Великой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал. Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района, граничащее с Запорожской и Донецкой областями», — написал Лукашук.



Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.



«Сейчас в регионе ситуация контролируемая, нет ни одного оккупанта», — добавил глава облсовета.

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