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Россияне обстреляли автомобиль с волонтерами под Попасной

30 апреля 2022, 09:10

Россияне обстреляли автомобиль с волонтерами под Попасной

Россияне 29 апреля открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.

«В авто в это время находились два местных жителя и винничанин. К счастью, обошлось без жертв», - рассказал он.

Гайдай также сообщил, что в одной из пожарно-спасательных частей потери - вчера двое бойцов госпитализированы.

«Баротравму головы и осколочные ранения лица они получили при исполнении - во время вызова в Лисичанск», - отметил глава администрации.
Кроме того, вблизи Лисичанска, вечером погиб 70-летний мужчина. А в то же время на улице получил ранение житель Лисичанска.

«Еще неизвестно количество жертв в результате обстрелов Горской общины, которые россияне наносили вчера в течение дня. В Горском и Ореховом разрушены по меньшей мере 15 домов. Мероприятия по установлению возможных дополнительных повреждений и пострадавших еще продолжаются», - резюмировал Гайдай.

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