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«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях

30 апреля 2022, 10:22

«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях

Группировки «ДНР» и «ЛНР» терроризируют предпринимателей и аграриев, требуя «перерегистрироваться» и платить «налоги» в свой «бюджет». Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«На прошлой неделе Троицкий район Луганщины посетил "министр агропромышленной политики ЛНР", который провел собрание с руководителями агропромышленных предприятий и высказал требования об обязательной "перерегистрации" фермеров в псевдореспублике и обеспечении посева пшеницы вместо подсолнухов, традиционно выращивавшихся на этих территориях. Сбыт зерна должен производиться исключительно избранному бандформированием "ЛНР" агрохолдингу», — написала Денисова в телеграм.

Она отметила, что среди населения Троицкого района также распространяется информация о проведении «референдума» 15 мая 2022 года о присоединении к РФ.

В то же время групировка «ДНР» издала «постановление государственного комитета обороны ДНР» №27 от 21.04.2022 о «государственном урегулировании в сфере объектов незавершенного строительства», которым вводится ведение реестра незавершенного строительства и присвоение таких объектов.

Кроме того, «ДНР» издала «постановление», которое обязывает предприятия на захваченных территориях пройти обязательную «регистрацию» в оккупационных органах, с последующими проверками оккупантов этих предприятий. Если лицо отказывается предоставлять документы, «регистрироваться» или производить денежные выплаты в «бюджет», к нему будут применяться санкции — проверка на «защиту интересов республики».

«Такие действия РФ и ее псевдогосударственных образований являются актом аннексии и грубым нарушением статьи 2 Устава ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами согласно Уставу ООН 1970 г., а также нарушением права собственности, гарантированного статьей 33 Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны», — подчеркивает омбудсвумен.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений прав человека России в Украине.

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