Россия потеряла уже более 23 тысяч военных с начала вторжения в Украину

Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные по потерям российских оккупантов по состоянию на 30 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.04 ориентировочно составили:
личного состава — около 23 200 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1008 (+22),
боевых бронированных машин — 2445 (+27),
артиллерийских систем — 436 (+1),
РСЗО — 151,
средства ПВО — 77 (+4),
самолетов — 190 (+1),
вертолетов — 155,
автомобильной техники — 1701 (+6),
корабли /катера — 8,
цистерн с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 232 (+4),
специальная техника — 32(+1),
пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются», — добавили в Генштабе.