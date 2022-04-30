Россия потеряла уже более 23 тысяч военных с начала вторжения в Украину

Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные по потерям российских оккупантов по состоянию на 30 апреля.



Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.04 ориентировочно составили:



личного состава — около 23 200 (+200) человек ликвидировано,

танков — 1008 (+22),

боевых бронированных машин — 2445 (+27),

артиллерийских систем — 436 (+1),

РСЗО — 151,

средства ПВО — 77 (+4),

самолетов — 190 (+1),

вертолетов — 155,

автомобильной техники — 1701 (+6),

корабли /катера — 8,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 232 (+4),

специальная техника — 32(+1),

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.



«Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются», — добавили в Генштабе.