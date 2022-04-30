Усилят фильтрацию: В Мариуполе оккупанты будут выдавать пропуска для пребывания на улице

Со следующей недели в Мариуполе российские захватчики планируют запустить выдачу пропусков-разрешений жителям города о праве пребывания на улице. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Фактически, по их объяснениям, это микс документа о фильтрации (или, как они говорят, верификации) и пропуска на право передвижения внутри города», — отметил Андрющенко.



По его словам, для этого оккупанты запускают работу отделов «полиции» по адресам:

Центральный район — ул. Фонтанная, 87;

Приморский район и центральный офис — пр. Нахимова, 86;

Кальмиусский район — ул. Контрольная, 54;

Левобережный район — ул. 130-й Таганрогской дивизии, 114.

«Одновременно ожидаем усиление фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье от Мелекино до Урзуфа», — добавил советник мэра.