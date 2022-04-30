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Власти Мариуполя и музеи города не захотели эвакуировать экспозиции перед оккупацией, заявил министр

30 апреля 2022, 17:46

Власти Мариуполя и музеи города не захотели эвакуировать экспозиции перед оккупацией, заявил министр

Власти Мариуполя и руководители музеев города не захотели эвакуировать экспозиции, пока это было возможно. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что существует протокол, по которому действуют власти для сохранения музейных и культурных ценностей, и там где это было возможно, такую работу провели.

«В тех местах, где проходил быстрый захват, таких как Чернигов или Херсонская область, это сделать было практически невозможно с первого дня. Хотя некоторые разговоры относительно Мариуполя у нас были накануне с руководителями города и этих музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их относительно эвакуации [экспонатов]», — сказал Ткаченко.

Также министр заявил, что у него есть вопросы к директору муниципального музея, которая «так храбро отдавала ценности для вывоза из Мариуполя» в подконтрольный боевикам Донецк.

Ранее Ткаченко заявил, что российские войска похищают архивные и культурные фонды мариупольских музеев.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть факты разграбления российскими военными музеев Мариуполя и перемещение музейных экспонатов в Донецк.

По словам Денисовой, оккупанты похитили более двух тысяч объектов из Музея краеведения, Художественного музея имени Куинджи и Музея медальерного искусства Мариуполя.

Российская сторона называет вывоз культурных из Мариуполя их эвакуацией для сбережения.

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