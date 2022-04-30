Путин пообещал выплатить к 9 мая по 10 тысяч рублей ветеранам с захваченных территорий Украины, включая Донбасс

Президент России Владимир Путин подписал указ о единоразовой выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Второй мировой войны, проживающим в так называемых «ДНР» и «ЛНР» и на других оккупированных войсками РФ территориях Украины.



Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Решение принято «в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Деньги могут получить инвалиды и участники ВОВ.

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В 2019 году Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей участникам ВОВ. Приуроченную ко Дню Победы выплата положена гражданам России, которые участвовали в войне и проживают в России, в Латвии, Литве и Эстонии. В 2022 году выплаты получили 20 320 ветеранов.



В прошлом году в Минтруде РФ уточняли, что по данным на 1 октября 2021 года в России осталось 896 806 участников и ветеранов ВОВ. Отмечалось, что за время пандемии число ветеранов сократилось на 312 689 человек (26%).



9 мая в Москве пройдет парад, в котором примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.



Из-за войны в Украине некоторые страны, в частности, Молдова и Казахстан, отказались от идеи проводить 9 мая парад Победы.