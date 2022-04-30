Авиаударом разрушена взлетная полоса Одесского аэропорта

В результате российского ракетного удара в субботу разрушена взлетно-посадочная полоса аэропорта в Одессе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.



Он отметил, что ракетный удар был нанесен войсками РФ с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом «Бастион».



«Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" была разрушена», — сказал Марченко.

Дальнейшее использование полосы невозможно, уточнило операвное командование «Юг».



В результате ракетного удара погибших и травмированных нет, отметил глава ОВА.