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ВСУ освободили несколько сел в Харьковской области

30 апреля 2022, 21:45

ВСУ освободили несколько сел в Харьковской области

Украинские военные освободили Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прилесное в Харьковской области. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что войска РФ продолжают сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от границы Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм - подразделения 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.

По имеющейся у ВСУ информации, российские войска принудительно вывозят жителей Харьковской области в Россию. Также отмечается, что оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья.

На Слобожанском направлении группировка войск РФ продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы по городу Харькову.

На Изюмском направлении оккупанты, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.

На Донецком направлении российские силы ведут активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, добавили в Генштабе.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

На Мариупольском направлении войска РФ продолжили наносить авиационные удары по городу Мариуполь. Основные усилия сосредоточены на блокировании украинских подразделений в районе завода «Азовсталь».

На Запорожском направлении силы РФ проводят перегруппировку, наращивают подразделения артиллерии с целью продолжения наступления.

На Таврическом направлении войска РФ продолжают «демонстративные действия» с целью недопущения переброски подразделений украинских войск на другие направления, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, рассказали в Генштабе.

На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Войска РФ продолжают перегруппировку подразделений, принимают меры по пополнению запасов.

Продолжаются подготовительные меры россиян по наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

На Николаевском направлении продолжаются попытки огневого поражения позиций украинских войск.

На Бессарабском направлении российские силы распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Молдовы со стороны Украины, подчеркнули в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Генштабе подчеркнули, что не исключается воплощение противником провокаций в приграничных районах.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и инфраструктуры в приграничных с Россией районах Украины.

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