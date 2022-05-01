Зеленский: Делается все, чтобы эвакуация из Мариуполя состоялась

Президент Владимир Зеленский заявил, что «делается все, чтобы эвакуационная миссия в Мариуполе все-таки осуществилась». Об этом он сказал в новом видеообращении.



«В ходе телефонного разговора в субботу проинформировал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об актуальной ситуации на поле боя и детально о ситуации в Мариуполе», — сказал он в видеообращении в субботу.



Зеленский добавил, что «все лидеры свободного мира знают о том, что Россия сделала с Мариуполем».



«Это не останется без ответственности для России. Многие лидеры пытаются помочь и спасти наших героических защитников города. Очень детально говорил об этом с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутьеррешем», — сказал президент.

Украинские военные достали из-под завалов на «Азовстали» 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию, сообщил заместитель командира полка «Азов».