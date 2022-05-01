Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Делается все, чтобы эвакуация из Мариуполя состоялась

01 мая 2022, 00:08

Зеленский: Делается все, чтобы эвакуация из Мариуполя состоялась

Президент Владимир Зеленский заявил, что «делается все, чтобы эвакуационная миссия в Мариуполе все-таки осуществилась». Об этом он сказал в новом видеообращении.

«В ходе телефонного разговора в субботу проинформировал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об актуальной ситуации на поле боя и детально о ситуации в Мариуполе», — сказал он в видеообращении в субботу.

Зеленский добавил, что «все лидеры свободного мира знают о том, что Россия сделала с Мариуполем».

«Это не останется без ответственности для России. Многие лидеры пытаются помочь и спасти наших героических защитников города. Очень детально говорил об этом с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутьеррешем», — сказал президент.

Украинские военные достали из-под завалов на «Азовстали» 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию, сообщил заместитель командира полка «Азов».

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Эвакуация Война
Люди
Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:37
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
23:21
В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ
15:32
Усилят фильтрацию: В Мариуполе оккупанты будут выдавать пропуска для пребывания на улице
14:49
Оккупанты отдают дома выехавших мариупольцев неизвестным людям — горсовет
14:01
Пушилин анонсировал «большое строительство» в Мариуполе. Туда свезут депортированных в Россию жителей города
13:24
Обломки ракет, раненые и погибшие: «ДНР» заявила об обстрелах нескольких городов
10:22
«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях
09:27
Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях
00:09
«ДНР» заявила об одном погибшем и двоих раненых в результате обстрела Донецка
23:58
В Донецке горела нефтебаза, а миссия ОБСЕ уходит из Украины. Дайджест НД за день ►
19:36
В Мариуполе оккупанты выдают новорожденным свидетельства о рождении «ДНР»
18:59
«ЛНР» будет изымать украинские учебники в школах захваченных городов
13:20
«ДНР» заявила о 93 погибших жителях за время полномасштабной войны
10:47
СМИ узнали о планах России создать «Южную Русь» в Украине
10:27
В Мариуполе установили мошеннический курс валют и собирают персональные данные жителей — омбудсмен
все новости
00:37
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
00:25
Зеленский пообещал, что все оккупированные территории будут освобождены
00:08
Зеленский: Делается все, чтобы эвакуация из Мариуполя состоялась
23:21
В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ
22:33
В Херсонской области пропали мобильная связь и интернет
21:45
ВСУ освободили несколько сел в Харьковской области
21:19
С «Азовстали» эвакуировали 20 мирных жителей, сообщил «Азов»
20:47
Авиаударом разрушена взлетная полоса Одесского аэропорта
18:32
Украина вернула домой еще 7 военных и 7 гражданских в рамках обмена пленными с РФ
18:10
Анджелина Джоли во Львове встретила эвакуированных жителей Покровска
18:00
Путин пообещал выплатить к 9 мая по 10 тысяч рублей ветеранам с захваченных территорий Украины, включая Донбасс
17:46
Власти Мариуполя и музеи города не захотели эвакуировать экспозиции перед оккупацией, заявил министр
17:23
Сегодня может состояться эвакуация из Мариуполя
16:32
Матери пленного военного из Мариуполя прислали фото мертвого сына
15:59
Попытка эвакуации с «Азовстали»: Оккупанты пригнали ростовские автобусы
все новости
ВИДЕО
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
01 мая, 00:37
В Донецке горела нефтебаза, а миссия ОБСЕ уходит из Украины. Дайджест НД за день ►
29 апреля, 23:58
Начальник Генштаба РФ прибыл в Изюм. Обстрелы Луганщины и Донецка. Дайджест НД ►
29 апреля, 00:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция