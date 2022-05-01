Правительство Украины закрыло 4 морских порта

Министерство инфраструктуры Украины решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации. Об этом 30 апреля сообщил Правительственный портал.



Министерство издало приказ «О закрытии морских портов» 28 апреля «в связи с полномасштабной войной, которую Российская Федерация развязала 24 февраля 2022 года и ведет против Украины и украинского народа с нарушением норм международного права, нанося ракетные удары по всей территории Украины и совершая преступления против нашего общества».



Согласно приказу со дня его опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами.



«Принятие указанных мер обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдения требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечения охраны окружающей природной среды в то время, когда Россия продолжает вести военные действия в этих регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья», - сказано в сообщении.