Россия наращивает ударный потенциал своих войск — сводка Генштаба ВСУ

Командование вооруженных сил РФ принимает меры по усилению ударного потенциала собственных войск для наращивания темпов наступательной операции. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий ха минувшие сутки.



«В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника», - сказано в сообщении.



На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.



На Донецком и Таврическом направлениях группировка российских войск ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Она пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций украинских войск.



На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.



На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра украинских сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.



На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, россияне пытаются прорвать оборону в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.



На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.



Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.



На Северском направлении подразделения противника совершили обстрелы позиций украинских войск с территории Брянской области.



За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены 9 воздушных целей: 2 самолета Су-25 и 7 БПЛА.



Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак, уничтожены 8 танков, одна артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и 5 автомобилей, в том числе 2 топливозаправщика.