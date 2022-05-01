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Россия наращивает ударный потенциал своих войск — сводка Генштаба ВСУ

01 мая 2022, 07:47

Россия наращивает ударный потенциал своих войск — сводка Генштаба ВСУ

Командование вооруженных сил РФ принимает меры по усилению ударного потенциала собственных войск для наращивания темпов наступательной операции. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий ха минувшие сутки.

«В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника», - сказано в сообщении.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка российских войск ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Она пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций украинских войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра украинских сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, россияне пытаются прорвать оборону в направлении Оленевка – Новомихайловка.
На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.

На Северском направлении подразделения противника совершили обстрелы позиций украинских войск с территории Брянской области.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены 9 воздушных целей: 2 самолета Су-25 и 7 БПЛА.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак, уничтожены 8 танков, одна артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и 5 автомобилей, в том числе 2 топливозаправщика.

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