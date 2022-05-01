«Укрзализныця» назначила 4 рейса для эвакуации жителей Донецкой и Запорожской областей

«Укрзализныця» назначила 4 дополнительных рейса для эвакуации мирного населения 1 мая. Национальный железнодорожный перевозчик опубликовал график отправления поездов на своем сайте.



Рейсы из Донецкой и Запорожской и областей запланированы со станций в Покровске и Запорожье:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.



Отмечается, что время отправления и прибытия поездов может изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.