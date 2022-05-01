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«Укрзализныця» назначила 4 рейса для эвакуации жителей Донецкой и Запорожской областей

01 мая 2022, 08:06

«Укрзализныця» назначила 4 рейса для эвакуации жителей Донецкой и Запорожской областей

«Укрзализныця» назначила 4 дополнительных рейса для эвакуации мирного населения 1 мая. Национальный железнодорожный перевозчик опубликовал график отправления поездов на своем сайте.

Рейсы из Донецкой и Запорожской и областей запланированы со станций в Покровске и Запорожье:
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Отмечается, что время отправления и прибытия поездов может изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.

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