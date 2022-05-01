На Донетчине россияне ранили еще 9 мирных жителей, среди них четверо детей

За субботу, 30 апреля, российские силы ранили еще 9 мирных жителей Донецкой области, среди которых четверо детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Три ребенка ранены в Доброполье и один — в Дробышево.



Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.



«Также удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно», — добавил Кириленко.



Всего, по данным Донецкой ОВА, с начала российского вторжения убито 286 человек и ранены 890 жителей области.