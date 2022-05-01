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«ДНР» заявила об эвакуции с «Азовстали» 28 человек. Всех отправили на «фильтрацию»

01 мая 2022, 10:48

«ДНР» заявила об эвакуции с «Азовстали» 28 человек. Всех отправили на «фильтрацию»

Фото: «штаб теробороны ДНР» Фото: «штаб теробороны ДНР»

В субботу, 30 апреля, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе были вывезены 28 человек. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».

Как утверждается, люди были эвакуированы двумя группами. Среди эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети, в том числе четырехмесячный малыш.

«Все направлены на фильтрационные мероприятия, проводимые специалистами ДНР и Российской Федерации», — говорится в сообщении.

30 апреля полк «Азов» сообщил, что украинские военные достали из-под завалов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе 20 гражданских и передали их для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

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