Россия пытается укрепить войска самопровозглашенной «ПМР» добровольцами с Донбасса и Сирии

Россия готовит на 2 мая провокации в непризнанной «ПМР», издав большим тиражом экстренный выпуск газеты «Приднестровье» с «официальным обращением жителей ПМР к президенту РФ Путину». Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) МО Украины.



Центральный материал газеты, датированной 2 мая, содержит просьбу «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого на территории самой России открываются мобилизационные пункты для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.



Украинская разведка отмечает, что таким образом Москва пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут осуществлять провокации с территории Приднестровья.



Также газета содержит ряд агитационных материалов о «кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин».



«Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на Украину и коллективный Запад», - сказано в сообщении ГУР.



Отмечается, что тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: «Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом». Авторы газеты связывают все надежды с «противодействием братской России».



Иностранных граждан призывают вступать в вооруженные силы «ПМР». В частности, на территории РФ: «Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты».



«Такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы», - заявили в ГУР.