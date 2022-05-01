В Северодонецке осталось около 10% жителей — глава военной администрации

В Северодонецке, административном центре подконтрольной Украине части Луганской области, сейчас осталось около 10% горожан. Об этом рассказал глава городской военной администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.



По его словам, ситуация в городе остается напряженной, обстрелы не прекращаются, коммуникации в городе повреждены, и после каждого обстрела у нас возникают все новые и новые проблемы.



Удается что-то фрагментарно ремонтировать, воду и свет подавать то в один, то в другой сектор города, но это все на временной основе.



«Плотность обстрелов в городе увеличивается. Они именно пытаются ровнять город по квадратам. Пытаются попасть в какие-то позиции, которых они не понимают, хотя там гражданское население, а не позиции. Тем не менее, пытаются просто по квадратам город выжигать», — сказал Стрюк.



Он отметил, что власти проводят эвакуацию людей, хотя с каждым днем это становится все более опасно.



«Несмотря на это и уговоры, люди не очень охотно выходят на эвакуацию. И примерно до 10% жителей еще остаются на месте», — констатировал глава военной администрации.