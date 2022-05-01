Сегодня откроют проезд по гуманитарному коридору в Запорожской области

В воскресенье, 1 мая, в Запорожской области будет открыт гуманитарный коридор в направлении Каменского.



Вчера этот маршрут был закрыт украинскими военными.



«Сегодня, 1 мая, с 10:00 до 15:00 будет открыт зеленый коридор для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе поселка Каменское», — говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.



При этом в ОВА добавили, что командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией безопасности, поскольку в случае ее изменения коридор будет закрыт.

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