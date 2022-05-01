Харьков под интенсивными обстрелами, жителей просят не выходить из укрытий весь день

В Харькове жителей района Салтовка просят не покидать укрытия весь день, поскольку город находится под обстрелами оккупантов. Об этом говорится в сообщении Харьковской областной военной администрации.



«В связи с интенсивными обстрелами Салтовки Департамент гражданской защиты населения ХОВА призывает жителей северных и восточных районов Харькова не выходить из укрытия в течение всего дня», — сказано в сообщении.



Жителей Харькова предупреждают о необходимости оставаться в укрытиях даже при отсутствии воздушной тревоги.