В Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО

На Херсонщине после пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она рассказала, что после АТО Назар перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.



«Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий. Изуродованного пыткой Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался. Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку за последние пять лет он за ними ухаживал без жены», — сообщила подробности случившегося омбудсвумен.



Денисова подчеркнула, что пытки Назара - это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, «лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава вооруженных сил, сложившие оружие, а также прекратившие участие в военных действиях связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны преследоваться».



«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений России и нарушений прав человека в Украине», — добавила омбудсвумен.